Laster fährt Radfahrerin an und verletzt sie schwer

Unfall in Bruchhausen-Vilsen

Mit einem Rettungshubschrauber wird die schwer verletzte Radfahrerin in eine Klinik gebracht (Symbolbild).

Bruchhausen-Vilsen - Ein Lastwagen ist beim Abbiegen gegen eine Pedelec-Fahrerin im Landkreis Diepholz gefahren. Die 55-jährige Frau wurde bei dem Unfall in Bruchhausen-Vilsen schwer am Kopf verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ob die Verletzungen der Frau lebensgefährlich sind, konnte die Polizei nicht sagen.