Ein 36 Jahre alter Trucker wird auf einem Rastplatz von der Polizei kontrolliert. Sein Promille-Wert? Deutlich zu hoch.

Mit hohem Promille-Wert ist ein Lasterfahrer auf der A38 unterwegs gewesen. (Symbolbild)

Allstedt - Auf der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag betrunken Laster gefahren. Er sei mit seinem Fahrzeug bei Allstedt schlenkernd über alle Fahrspuren gerollt, teilte die Polizei mit.

Auf einem Rastplatz machten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm. Das Ergebnis: Der 36 Jahre alte Trucker hatte 2,45 Promille Atemalkohol. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt verboten.