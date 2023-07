Hann. Münden - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen eine Leitplanke durchbrochen und eine Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Norden verursacht. Dabei fiel ein auf dem Laster geladener Bagger auf die Autobahn und beschädigte die Fahrbahn erheblich, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Verkehr wird demnach ab der Abfahrt Lutterberg abgeleitet; Ortskundige sollen den Bereich weiträumig umfahren. Wie es zu dem Unfall am frühen Nachmittag kam, war laut Polizei am Abend noch unklar.

Der Lastwagen kam in einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach wurde der Asphalt teilweise aufgerissen. Es lief Öl aus und über die Fahrbahn waren Trümmer verteilt. Nach Angaben der Polizei sollten die Reinigungs- und Bergungsarbeiten am späten Nachmittag noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.