Zwickau - Ein Lastwagen hat bei einem Unfall auf der B93 nördlich von Zwickau insgesamt 400 Bierkisten verloren. Die Flaschen verteilten sich nach am Mittag auf der Fahrbahn Richtung Meerane, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Weitere Details zu dem Unfall lagen demnach zunächst nicht vor. Es seien zwei weitere Autos beteiligt gewesen, unklar war aber inwiefern. Kurz darauf kam es zu einem Folgeunfall mit drei Verletzten.

Ein Autofahrer bemerkte laut Polizei zu spät, dass ein Wagen vor ihm bremste. Er fuhr mit seinem Wagen auf das Auto auf. Die Pkw drehten sich und prallten gegen die Leitplanken auf beiden Seiten. Die Fahrer der beiden Wagen sowie die Beifahrerin des Wagens, auf den aufgefahren wurde, wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Laut Polizei ist die B93 seit dem Unfall Richtung Meerane gesperrt, unklar war zunächst wie lange noch.