Ein Sattelzug verliert auf der Autobahn 281 etwa ein Drittel seiner Ladung: rund 100 Bierkisten. Warum das für Autofahrer Folgen hat.

Von dpa Aktualisiert: 04.03.2026, 08:15
Die A281 in Richtung Neustädter Hafen in Bremen ist teilweise gesperrt. (Symbolbild)
Bremen - Bei der Auffahrt auf die Autobahn 281 in Bremen hat ein Lastwagen etwa 100 Bierkisten verloren - und für einen Scherbenregen samt Bierdusche gesorgt. Der 56 Jahre alte Fahrer sei mit seinem Sattelzug in der Nacht zu schnell in die Kurve an der Anschlussstelle Neustadt gefahren, teilte die Polizei mit. Wegen der Fliehkräfte und der offensichtlich unzureichend gesicherten Ladung rutschten die Kisten vom Auflieger. Zuvor hatte der Fahrer bei einer Bremer Brauerei rund 300 Kisten Bier geladen.

Die Autobahn musste in Richtung Neustädter Hafen für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden, die Aufräumarbeiten dauerten zunächst noch an. Der Verkehr wurde abgeleitet.