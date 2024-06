Kontrolle verloren: In einer Kurve verunglückt ein Lastwagen. Der Fahrer hatte Medikamente genommen.

Bernterode - Ein Lastwagenfahrer ist in Nordthüringen schwer verunglückt. Der 59-Jährige habe zwischen Bernterode und Krombach im Eichsfeldkreis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei am Samstag. Der Lastwagen landete im Straßengraben, der Mann verletzte sich schwer.

Laut Polizei räumte er ein, ein Medikament eingenommen zu haben. Der Führerschein des Lkw-Fahrers sei sichergestellt und Anzeige erstattet worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend.