Während Laura Müller in einem emotionalen Beitrag auf Instagram den gemeinsamen Hochzeitssong von ihr und Ehemann Michael Wendler ankündigt, bewirbt der auf Telegram Survival- und Selbstschutz-Produkte für den Fall der Apokalypse.

Halle (Saale)/DUR/acs - Die Hochzeit von Laura Müller und Michael Wendler ist bereits über ein Jahr her. Die geplante Feier mitsamt Fernseh-Ausstrahlung bei RTL fiel aufgrund von Corona jedoch aus. Nun kündigt Laura in einem emotionalen Posting auf Instagram den gemeinsamen Hochzeitssong des Paares an.

Hochzeitssong von Laura Müller und Michael Wendler: „Egal was die anderen sagen“

Der Song sei von dem Wendler höchstpersönlich geschrieben worden und in Zusammenarbeit mit Tom M., mit dem er in der Vergangenheit bereits öfter zusammengearbeitet hat, entstanden, schreibt Laura auf Instagram.

„Der Song ist im Frühjahr letzten Jahres entstanden, als ich noch bei Lets Dance getanzt habe. Da habe ich den Titel auch zum allerersten Mal gehört. Während ich fleißig mit meinem damaligen Tanzpartner getanzt habe, hat Micha getextet und mir in den Pausen, die ersten Zeilen präsentiert“, erzählt die gebürtige Sachsen-Anhalterin weiter.

Der Song „Egal was die anderen sagen“ ist für Laura wahrscheinlich ein Trost. Denn mittlerweile dürfte trotz geänderter Corona-Auflagen aus der geplanten Hochzeitsfeier im TV in RTL-Kooperation nichts mehr werden.

Geplante TV-Hochzeit von Laura Müller und Michael Wendler findet wohl nicht mehr statt

In einem Doku-Format sollten die beiden dabei noch einmal in großem Stil vor der Kamera heiraten. Das daraus vermutlich nichts mehr wird, hat vor allem mit Michael Wendlers Rauswurf aus der DSDS-Jury im vergangenen Jahr zu tun.

Der Sender RTL hatte damit auf Michael Wendlers Äußerungen über die Maßnahmen der Regierung in der Corona-Krise reagiert. Mit seinen Aussagen hatte der sich schnell einen Namen als Verschwörungstheoretiker gemacht.

Der Hochzeitssong des Paares ist auf Michaels Wendlers Telegram-Seite abrufbar. Hier verbreitet der Schlager-Sänger nach wie vor regelmäßig seine Theorien zur Pandemie. Doch dabei bleibt es mittlerweile nicht mehr: Der Wendler warb in letzter Zeit auch fleißig für Survival- und Selbstschutz-Produkte, die von Stromaggregatoren bis Elektroschocker reichen. Diese sollen im Fall einer Apokalypse das Überleben sichern.

Michael Wendler: Kooperation mit umstrittenen Kopp-Verlag?

Besonders bedenklich dabei: Die beworbenen Produkte werden vom umstrittenen deutschen Kopp-Verlag vertrieben, der dem Sänger für sein Bemühungen bereits ein hohes Honorar zukommen lassen haben soll.

Die Zusammenarbeit mit dem Kopp-Verlag wäre ein weiterer Beleg für die immer tiefere Verstrickung des Wendlers in die Verschwörer-Szene. Denn der Verlag vertreibt nicht nur harmlose Bücher, sondern vor allem auch solche, die man in gewöhnlichen Buchhandlungen normalerweise nicht findet.

In reißerisch beworbenen Werken beschwören die Autoren dieser Bücher dabei beispielsweise den „Albtraum Zuwanderung" oder „Das Szenario eines Dritten Weltkriegs" und verkaufen den Lesern ihren „Vorsorgeplan für Staatsbankrott, Zwangsenteignung und Bürgerkrieg". Damit bedient der Verlag die diffusen Ängste der Menschen – und verdient gleichzeitig gutes Geld.

Während sich ihr Ehemann Michael Wendler scheinbar immer mehr in der Verschwörer-Szene verliert, bleibt die Frage, wie Laura mit all dem umgeht. Sie scheint auch weiterhin hinter ihrem Mann zu stehen, hat sich jedoch auf ihren Social-Media-Kanälen seit Beginn seiner Äußerungen immer mehr zurückgezogen.