Der Wendler warnte vor Impftoten im September - Twitter-User spotten über Verschwörungs-Aussage

Cape Coral/DUR/awe - Wo sind die Impftoten, fragt sich die Twitter-Community. Schlagersänger und Verschwörungsideologe Michael Wendler war sich Anfang August sicher: "Im September sind fast alle Geimpften tot". Bezug nahm der 49-Jährige dabei auf "Doktor" Coldwell. Genannter angeblicher Mediziner ist der Deutsch-Amerikaner Bernd Klein (63), der in der Öffentlichkeit unter dem Pseudonym Leonard Coldwell auftritt und als Hochstapler enttarnt wurde.

Ernst zu nehmen, sind derartige Aussagen nicht, was die Twitter-Community beherzigt und über die Wendler-Schwurbelei spottet.

Drei Uhr! Umsonst gewartet. Gehe jetzt schlafen. #Wendler, du hättest ja wenigstens das Jahr dazu sagen können. Napfsülze! pic.twitter.com/fnI2Vm5R93 — Modelamong 😷 (@Modelamong) October 1, 2021

Wie kürzlich bekannt wurde, soll Michael Wendler mit der Verbreitung seiner Verschwörungsmythen sogar Geld verdienen - und das nicht gerade wenig. Auf dem Messenger Telegram ist der 49-Jährige sehr aktiv und macht dort Werbung für Produkte des Kopp-Verlags. Dieser vertreibt neben verschwörungstheoretischen und rechtsextremen Büchern auch Outdoor-Ausrüstung und Selbstschutz-Produkte für den angeblich bevorstehenden Untergang der Zivilisation. Für jeden Verkauf soll Wendler hohe Provisionen bekommen.

Die Satire-Sendung "Browser Ballett" bezieht sich in einem Tweet auf den Film "The Sixt Sense" mit dem legendären Zitat "I see dead people". Ein weiterer User vermutet gar, als Geimpfter nun wirklich keine lebendige Person mehr zu sein, sondern ein Zombie.

Michael #Wendler heute, wenn er all die Geimpften rumlaufen sieht. pic.twitter.com/4joFFotA3r — Browser Ballett (@browserballett) October 1, 2021

Ich bin seit 23 Minuten ein Zombie! Fühlt sich im Augenblick noch ganz normal und gut an! #Querdenker #Corona #Wendler pic.twitter.com/wjRvBEOkfj — CTRL (@CTRL_BLN) September 30, 2021

Zur Aussage der angeblichen Impftoten im September äußerte sich Michael Wendler bislang nicht. Bewahrheitet hat sich seine Verschwörungsmeldung nicht.

Laut Impfdashboard des Robert-Koch-Instituts erhielten in Deutschland bis zum 30. September rund 56,6 Millionen Menschen ihre erste Corona-Schutzimpfung, was 68 Prozent der Bevölkerung ausmacht. 64,5 Prozent erhielten ihre Zweitimpfung.