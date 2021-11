Laura Müller zeigt sich komplett verändert auf Instagram

Nach den Skandalen um ihren Ehemann Michael Wendler zog sich Laura Müller auf Social Media zurück. Jetzt zeigt sie sich wieder regelmäßiger. Fans fallen dabei jedoch einige merkwürdige Veränderungen an Laura auf.

Das Fotot zeigt Laura im Jahr 2020 bei ihrer Teilnahme an der Tanzshow „Let's Dance". Natürlich lächelt sie in die Kamera.

Halle (Saale)/DUR/acs - Als Michael Wendler durch abstruse Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam machte, schadete das auch dem Image seiner Frau Laura Müller. Sie verlor viele Werbeverträge, Kunden wollten nicht mehr mit ihr zusammen arbeiten. Fatal für Laura – denn als Influencerin verdient sie durch Werbeverträge auf Instagram hauptsächlich ihr Geld.

Laura Müller wirkt auf Instagram total verändert

Zu den Ansichten ihres Mannes, die oft die Corona-Pandemie betrafen, äußerte sich Laura Müller stets verhalten und bezog keine Stellung. Mittlerweile kehrt die gebürtige Sachsen-Anhalterin langsam wieder in die sozialen Medien zurück und macht immer häufiger Instagram-Storys.

Als Laura Müller ihren Followern am Wochenende jedoch einen Einblick in ihre Schminkroutine gab, fiel so einigen Zuschauern etwas auf. Denn die Ehefrau vom Wendler sah total verändert aus.

Ihr Gesicht wirkte konturenlos, fast wie das einer Puppe. Die Lippen sahen noch voller aus als sonst und auch die faltenfreie Stirnpartie wirkte straffer als vorher. Die Zähne strahlten schneeweiß, die Nase wirkte superschmal, das Kinn spitz.

Verändertes Gesicht: War Laura Müller beim Beauty-Doc?

Ob es sich bei Lauras starker Veränderung nur um einen Beauty-Filter handelte, den sie über ihr Gesicht gelegt hat, oder ob sie tatsächlich beim Beauty-Doc war, bleibt unklar. Jedoch sah sie auf Fotos, die sie noch im Sommer hochlud, ganz anders aus. An der Seite von Michael Wendler strahlte sie da in die Kamera und wirkte wesentlich natürlicher.

Sollte sich Laura unters Messer gelegt haben, dürfte ihr die Unterstützung ihres jedenfalls Mannes sicher sein. Denn auch der Wendler kennt sich bereits mit Beauty-Ops aus. Er ließ sich vor über einem Jahr die Nase machen und wurde dabei von einem Fernsehteam begleitet. Laura war damals dabei und hielt ihm die Hand.