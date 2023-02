Zahlreiche Menschen protestieren in Dresden gegen einen Neonazi-Aufmarsch zum Gedenken an die Kriegszerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Mit einem Großaufgebot und Absperrungen verhindert die Polizei eine Konfrontation.

Dresden - Trillerpfeifen, Sprechchöre und Musik: Lautstark und energisch haben Hunderte Menschen vor dem Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg gegen einen Aufzug von Rechtsextremisten zum Gedenken protestiert. Sie säumten den sogenannten Trauermarsch entlang der Route durch die Innenstadt, so dass Neonazis und andere Vertreter der rechten Szene mit ihren Bannern und Plakaten wie durch ein Spalier laufen mussten. Auch „Omas gegen rechts“ zeigten Gesicht.

Die ehemalige Residenzstadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bomben zerstört worden. Nach Recherchen von Historikern verloren bis zu 25.000 Menschen ihr Leben. Die Rechtsextremen sehen darin ein Kriegsverbrechen der Alliierten und relativieren damit die deutsche Schuld am Ausbruch des Krieges.

Ein Großaufgebot von Beamten aus mehreren Bundesländern sicherte den Aufzug der Rechtsextremen ab, sperrte die Zugänge zur Strecke und gewährleistete „Protest in Hör- und Sichtweite“. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Es habe bisher keine Störungen gegeben und sei friedlich, sagte der Polizeisprecher am Rande der Abschlusskundgebung am Bahnhof Mitte. Es seien neun Strafanzeigen aufgenommen worden. Bei zwei Teilnehmern des rechten Aufzugs geht es wegen ihrer Tätowierungen um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In dem Aufzug entdeckten Beamte zudem einen Mann aus Bayern, gegen den der Staatsschutz wegen Volksverhetzung ermittelt. Der 68-Jährige soll nach Polizeiangaben am Freitag in einem sozialen Netzwerk ein Video gepostet haben, in dem er den Holocaust geleugnet hatte. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Nach Schätzungen eines dpa-Reporters schwoll die Teilnehmerzahl in dem jährlichen sogenannten Trauermarsch zum 13. Februar auf etwa 1000 an, bei gewichtigerem Gegenprotest. Eine genaue Bilanz stehe noch aus, sagte eine Sprecherin der Organisatoren am frühen Abend. Aufgerufen zum Widerstand hatte die neue Initiative „Dresden WiEdersetzen“. Dem Bündnis gehören zahlreiche Organisationen und auch Parteien an, ihr erklärtes Ziel ist ein „nazifreies“ Gedenken in Dresden.