In Sachsen-Anhalt sinkt die Lebenserwartung von Neugeborenen: Neue Berechnungen ergeben sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen eine um mehrere Monate geringere Lebenserwartung.

Lebenserwartung von Neugeborenen in Sachsen-Anhalt erneut gesunken

Halle (Saale) - Die Lebenserwartung neugeborener Jungen und Mädchen in Sachsen-Anhalt ist zuletzt gesunken. Bei Mädchen betrage sie durchschnittlich 82,3 Jahre, bei Jungen 75,8 Jahre, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag auf der Grundlage der Sterbetafel 2020/22 in Halle mit.

Sachsen-Anhalt: Lebenserwartung geht zurück

Im Vergleich zu den vorangegangenen Berechnungen aus der Sterbetafel 2019/21 ging die Lebenserwartung von Mädchen um etwa vier Monate und die von Jungen um rund fünf Monate zurück. Es sei der zweite Rückgang in Folge gewesen.

Bundesweit betrug die Lebenserwartung für neugeborene Mädchen 83,2 Jahre und für Jungen 78,3 Jahre. Sie lag damit ebenfalls unter den Werten der Sterbetafel 2019/21, als es noch 83,4 und 78,5 Jahre waren.