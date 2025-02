In einer Wohnung im Erdgeschoss bricht ein Feuer aus. Die Polizei findet dort eine leblose Person.

Leblose Person bei Wohnungsbrand in Leipzig gefunden

Leipzig - In Leipzig ist ein Mensch bei einem Wohnungsbrand leblos aufgefunden worden. Aus ungeklärter Ursache brach am Morgen im Stadtteil Probstheida ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Personen wurden dabei nicht verletzt. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt. Die Ermittlungen laufen derzeit. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.