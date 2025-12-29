An einem Einkaufszentrum in einem Erfurter Wohngebiet wird ein 64-Jähriger leblos am Boden gefunden. Die Todesursache wird noch ermittelt.

Erfurt - Der Fund eines leblosen Mannes in Erfurt beschäftigt die Polizei. Der 64-Jährige sei am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages im Stadtteil Rieth an einem Einkaufszentrum am Boden liegend aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Zuvor sei noch erste Hilfe geleistet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Todesursache sei bislang unklar, zur Klärung sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.