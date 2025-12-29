Ein lauter Knall und beschädigte Fensterscheiben: Die Polizei rückt wenige Tage vor Silvester nach Berlin-Schöneberg aus - doch findet keine Täter. Die Beamten gehen von illegalem Feuerwerk aus.

Berlin - Drei Tage vor Silvester sind mehrere Fensterscheiben in Berlin-Schöneberg beschädigt worden - mutmaßlich durch die Detonation eines illegalen Feuerwerkskörpers. Anwohner hörten am Sonntagabend einen lauten Knall, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Später stellten Polizisten an mehreren Wohnhäusern kaputte Fensterscheiben fest, wie es hieß. Die Polizei geht von einem illegalen Feuerwerkskörper aus, der detonierte. Das würde die Wirkung zeigen, sagte ein Sprecher. Die Täter flüchteten demnach unerkannt. Verletzt wurde niemand.

In der vergangenen Silvesternacht sorgten in Berlin-Schöneberg zwei explodierende Kugelbomben für eine zerstörte Litfaßsäule und massive Schäden an einem Wohnhaus. Die Wucht ließ Fenster flächendeckend zerbersten und beschädigte parkende Autos. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sprach von einem „Schlachtfeld“.