Bischofswerda - Die am Sonntag in der Kleinstadt Bischofswerda östlich von Dresden gefundene Leiche ist identifiziert. Es handele sich um eine 44-Jährige, teilte die zuständige Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Die Kriminalpolizei untersuche die Todesumstände und Hintergründe des Falles. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher der Behörde. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft gebe es derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren und weiteren Auskünfte. Die Frau war am Sonntagmittag auf einem Grundstück am Rande der Innenstadt entdeckt worden - die Hilfe des Notarztes kam jedoch zu spät.