Ein Unbekannter löst in einem leerstehenden Hotel in Chemnitz einen Brand aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, der Täter ist noch flüchtig.

Chemnitz - In Chemnitz ist in einem leerstehenden Hotel ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei hat am Montagabend gegen 21.35 Uhr ein Unbekannter in einem Zimmer in der vierten Etage „Unrat angezündet“. Den Täter habe man aber vor Ort nicht auffinden können. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand noch am Abend, hieß es. Nun laufen Ermittlungen wegen Brandstiftung. Das Hotel im Stadtteil Kappel steht bereits seit mehreren Jahren leer.