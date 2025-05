Ein Freizeittaucher entdeckt einen leblosen Körper in einem See bei Leipzig. Die Identität ist nun geklärt.

Leiche aus Cospudener See in Leipzig identifiziert

Leiche aus Cospudener See in Leipzig identifiziert (Archivbild).

Leipzig - Die in der Vorwoche aus dem Cospudener See in Leipzig geborgene Leiche ist identifiziert. Es handelt sich um einen seit Sommer vergangenen Jahres vermissten Mann aus Leipzig, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.

Ein privater Taucher hatte vor einigen Tagen auf dem Grund des Sees die Leiche entdeckt. Es gebe keine Hinweise für eine Straftat, betonte eine Polizeisprecherin. Nach dem vermissten 53-Jährigen hatte die Polizei im Vorjahr mit großem Aufwand vergeblich gesucht.