Ein 86-Jähriger verschwindet und wird vermisst gemeldet. Bei einer Suche wird er leblos im Moor entdeckt. Ermittler glauben an einen tragischen Unfall.

Diepholz - In einem Moor im Landkreis Diepholz ist ein 86 Jahre alter Mann leblos aufgefunden worden. „Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen“, teilte die Polizei mit. Der Mann galt zuvor als vermisst und wurde bei einer umfangreichen Suchmaßnahme von einem Familienangehörigen im Moor zwischen Barnstorf und Goldenstedt gefunden.

Die Polizei schließt derzeit ein Fremdverschulden aus und geht von einem tragischen Unfall aus. Nach den ersten Erkenntnissen stürzte der Mann mit seinem Fahrrad in dem Moorgebiet auf einem unbefestigten Weg und fiel in einen tiefen Graben, wo er starb.