Gegen Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf hat der Fußball-Zweitligist keine Probleme. Ein Verteidiger will sich für einen neuen Vertrag empfehlen.

Berlin - Hertha BSC hat die Länderspielpause genutzt, um inmitten der sportlichen Krise zumindest ein kleines Erfolgserlebnis zu feiern. Der Tabellenvorletzte der 2. Fußball-Bundesliga gewann ein Testspiel gegen Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf mit 6:2 (4:2).

Sebastian Grönning (3. Minute/38.), Yunus Ünal (34.), Dawid Kownacki (64.) und Kevin Sessa (83.) trafen für den Favoriten. Außerdem profitierte die Hertha von einem Eigentor (7.) des Regionalligisten. Niklas Doll (12.) und Jules Hasenberg sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich aus Sicht des Außenseiters.

Gegen dieses Topteam spielt Hertha nach der Länderspielpause

Hertha-Coach Stefan Leitl verzichtete auf zahlreiche Leistungsträger wie Kapitän Fabian Reese, Abwehrboss Toni Leistner oder Deyovaisio Zeefuik. Stürmer Luca Schuler gab nach Verletzungspause sein Comeback.

Und auch Jeremy Dudziak war dabei. Der Vertrag des Abwehrspielers war am Ende der Vorsaison ausgelaufen. Zuletzt hielt sich der 30-Jährige aber bei der Hertha fit und will sich für ein neues Arbeitspapier empfehlen. Seit seiner Hüftverletzung im Sommer 2024 hatte der Außenverteidiger nicht mehr für die Hertha auf dem Platz gestanden.

Am 13. September geht es für die Berliner in der Liga mit dem Auswärtsspiel beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer Hannover 96 weiter. Der Aufstieg ist nach wie vor das Ziel der Hauptstadt-Clubs, wie die Vereinsverantwortlichen um Präsident Fabian Drescher zuletzt erklärten.