Leiche in ehemaligem Getreidespeicher in Leipzig gefunden

Leipzig - In einem ehemaligen Getreidespeicher in der Plautstraße in Leipzig ist am Donnerstagmorgen ein Leichnam gefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Derzeit könne eine Straftat weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Durch einen Ermittlungsrichter sei eine Obduktion angeordnet worden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dürften laut Polizei noch einige Zeit dauern.

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass am Dienstagabend im Karl-Heine-Kanal eine Leiche gefunden worden war.