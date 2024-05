Garbsen - Nach dem Fund einer Leiche in der Leine in Garbsen bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Spaziergänger hatten den Unbekannten Ende April in dem Fluss nahe der Ortschaft Schloss Ricklungen nordwestlich von Hannover entdeckt, ehe er auf Höhe von Bordenau aus dem Wasser geholt wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Identität des Mannes sei weiter unklar. Bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes sei er nicht hinterlegt, ein DNA-Abgleich stehe noch aus.

Weil der Mann längere Zeit im Wasser trieb, habe bei der Obduktion keine genaue Todesursache mehr festgestellt werden können. Es gebe aber keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung.

Der Mann im Alter zwischen 25 und 40 Jahren war den Angaben nach schlank, hatte eine Halbglatze mit dunklen Haaren sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein helles T-Shirt, ein blaues Hemd, eine dunkelblaue Jacke, helle Socken und Schuhe sowie eine blaugraue Jeans. Die Beamten wiesen zudem auf seine starke Rückenbehaarung und einen Stent im Bereich der Gallenwege hin.