Lehrte - Nach einem Brand in einer Kleingartenkolonie in Lehrte ist eine Leiche gefunden worden. In einer Gartenlaube hatte es morgens gebrannt, das Feuer erlosch von selbst, wie die Feuerwehr Lehrte mitteilte. Der Rettungsdienst fand den toten Menschen demnach in der Laube. Die Feuerwehr belüftete die Laube, damit die Kriminalpolizei Ermittlungen zur Brandursache, den Todesumständen und dem Schaden aufnehmen konnte. Weitere Details waren zunächst unklar.