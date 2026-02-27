weather wolkig
  3. Kriminalpolizei: Leiche nach Gewalttat in Chemnitz entdeckt

Nach einem Gewaltverbrechen findet die Polizei in Chemnitz einen Toten in einer Wohnung. Vieles ist noch unklar. Bringt eine Obduktion Klarheit über die Umstände?

Von dpa 27.02.2026, 14:11
Chemnitz - In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Chemnitz hat die Polizei eine Leiche entdeckt. Der Mann sei gewaltsam zu Tode gekommen, teilte die Polizei mit. Zur Identität des Opfers wurden keine Angaben gemacht. Eine Obduktion soll die Todesursache klären und Hinweise zu den Umständen geben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.