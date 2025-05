Leichen in Güllebecken: Paar aus dem Ort

Die Leichen aus einem Güllebecken in Gröditz wurden identifiziert. (Archivbild)

Gröditz - Nach knapp einem Monat ist die Identität der in einem Güllebecken in Gröditz nordwestlich von Dresden gefundenen Toten geklärt. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um ein älteres unverheiratetes Paar aus dem Ortsteil Nauwalde, das zuvor schon länger nicht mehr gesehen wurde.

Demnach war die Frau 64 Jahre alt, der Mann 67 Jahre. Die Todesumstände wie Zeitpunkt und Ursache indes sind weiter unklar, die rechtsmedizinische Untersuchung dauert an. „Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden.

Ein Mitarbeiter des Agrarbetriebs hatte die beiden Leichen am 7. April in dem Güllebecken, das nur in unregelmäßigen Abständen kontrolliert wird, im Gröditzer Ortsteil Spansberg im Landkreis Meißen entdeckt.