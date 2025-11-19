Zwölf Tage nach einer Explosion in einem Wolfenbütteler Wohngebiet finden Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche. Ist es der vermisste Bewohner?

Ein Bagger räumt den Schutt eines eingestürzten Reihenhauses in Wolfenbüttel fort. In den Trümmern ist eine Leiche entdeckt worden.

Wolfenbüttel - Fast zwei Wochen nach der Detonation in einem Reihenhaus in Wolfenbüttel haben Einsatzkräfte eine leblose Person entdeckt. Ob es sich um den seit der Explosion vermissten 83-jährigen Bewohner handele, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Identifikation stehe noch aus. Die Leiche sei bereits aus den Trümmern geborgen worden.

Anwohner hatten am 7. November abends einen lauten Knall, Rauch und Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Explosion hatte eines der Reihenhäuser im Osten der niedersächsischen Stadt komplett zerstört und eine große Lücke gerissen.

Über 140 Einsatzkräfte suchten stundenlang mit Spürhunden und schwerem Gerät nach dem Vermissten. Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Auch mehrere Tage später bestand große Einsturzgefahr bei den Nachbargebäuden, was die Bergungsarbeiten erschwerte.