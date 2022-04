Leichenteile auf Grünfläche in Braunschweig entdeckt

Ein Spaziergänger findet in einem Waldstück Knochenteile. Schnell ist klar, dass es sich um menschliche Überreste handelt. Ermittler versuchen, am Fundort weitere Spuren zu sichern. Kurz zuvor fanden dort Rodungsarbeiten statt.

Polizisten suchen nach Knochen und Spuren in Braunschweig.

Braunschweig - Ein Spaziergänger hat auf einer Grünfläche in Braunschweig menschliche Knochenteile entdeckt. Nach weiteren Funden sei bisher etwa ein Drittel einer Leiche gefunden worden, sagte Polizeisprecher Jonas Brockfeld am Dienstag.

Ermittler der Spurensicherung und Rechtsmediziner suchten am Mittag den Fundort weiter ab. Der Zeuge hatte die Ermittler am Sonntag über seinen Fund in der Lindenbergsiedlung im Südosten der Stadt informiert.

Schon durch erste Fotos konnten Rechtsmediziner bestätigen, dass es sich um menschliche Knochen handeln muss, wie der Polizeisprecher sagte. Teile eines Schädels seien mittlerweile ebenfalls entdeckt worden. Mehrere Ermittler suchten am Dienstag das Waldstück auch mit Spaten ab. Zuvor war ein Leichenspürhund im Einsatz, eine Drohne machte Überblicksbilder aus der Luft.

Nach einer ersten Einschätzung der Polizei wurde der Fund durch Waldarbeiten möglich. Kurz zuvor hatten an der Stelle Rodungen stattgefunden. Auf der dann freien Grünfläche entdeckte der Spaziergänger die Knochen. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass Leichenteile durch die Rodung beschädigt wurden.

Weitere Details nannte Polizeisprecher Brockfeld zunächst nicht. Es gehe derzeit darum, weitere Spuren zu sichern und im Anschluss die Identität und möglicherweise auch die Todesursache zu klären.