Leichter Schneefall in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg rechnet der Deutsche Wetterdienst mit leichtem Schneefall. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Kälte und gegen Abend auch leichter Schneefall erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Nach einem zunächst sonnigen Start ziehen im Verlauf des Tages zunehmend Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen maximal null und vier Grad und fallen in der Nacht zum Donnerstag auf bis zu minus drei Grad.

Der abendliche Schnee breite sich vom Südwesten her aus. Im Süden der Region sei zudem zeitweise mit Schneeregen und Regen zu rechnen, der gefrieren könne. Insbesondere Autofahrer sollten sich daher auf mögliche Glätte einstellen.

Am Donnerstag erwartet der DWD auch im Norden der Region wieder Neuschnee, im Süden hingegen zeitweise eher Schneeregen oder Regen. Die Temperaturen verhalten sich ähnlich wie am Tag zuvor und steigen tagsüber auf maximal vier Grad, in der Nacht sinken sie auf bis zu minus drei Grad.