Braunschweig - Schneefall hat in Teilen Niedersachsens für eine Reihe von Unfällen auf spiegelglatten Straßen gesorgt. Lastwagen seien liegengeblieben oder hätten sich quergestellt, außerdem habe es Leichtverletzte und Blechschäden gegeben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Braunschweig. Im Raum Göttingen gab es nach den Worten einer Polizeisprecherin ebenfalls viele Unfälle, vor allem Blechschäden. Lastwagen seien liegengeblieben. Die Autobahn 7 sei in Richtung Norden gesperrt.

Im Raum Hannover gab es nach Angaben eines Sprechers am Morgen 23 Unfälle bei Glätte, auch hier waren es überwiegend Blechschäden. Im Raum Osnabrück war die Lage nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion am Morgen zunächst entspannt. Am Flughafen Hannover in Langenhagen war der Winterdienst im Einsatz, die Piste war aber frei.