Leipzig - Das Leipziger Amt für Stadtgrün ruft die Menschen auf, Hinweise auf den Eichenprozessionsspinner zu geben. Die Schmetterlingsart sei in diesem Jahr bereits an Eichen festgestellt worden, teilte das Amt am Donnerstag mit. Bei Kontakt mit den Raupen oder Nestern könne es allergische Reaktionen wie Hautausschlag oder Reizungen der Augen und Atemwege geben. Zudem fressen die Schädlinge die Blätter der befallenen Bäume, zum Teil bis sie komplett kahl sind. In der Nähe von Häusern, Wegen oder Spielplätzen würden die Nester von einer Spezialfirma abgesaugt.