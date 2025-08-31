Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.

Leipzig - Arthur Vermeeren von RB Leipzig spielt in dieser Saison in Frankreich. Der sächsische Fußball-Bundesligist verleiht den 20 Jahre alten Belgier an Olympique Marseille. RB hatte Vermeeren zunächst selbst in der vergangenen Saison auf Leihbasis von Atlético Madrid verpflichtet und in diesem Sommer gekauft. Vermeeren sei ein hochtalentierter Spieler, der in seinem Alter Spielpraxis benötige, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.