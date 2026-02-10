Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.

Hamburg - Tabellen-Schlusslicht SC DHfK Leipzig hat den zweiten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Im ersten Spiel nach der Europameisterschaftspause feierten die Sachsen einen 35:33 (19:15)-Auswärtserfolg beim HSV Hamburg. Beste Werfer vor 2.512 Zuschauern waren Dean Bombac mit zehn Toren für Leipzig sowie Casper Mortensen mit acht Treffern für Hamburg.

Erstmals im Kader der Hamburger stand Jan Schmidt. Die Verpflichtung des 20 Jahre alten Kreisläufers vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen war ursprünglich erst für den Sommer vorgesehen, wegen der Knie-Operation des dänischen Nationalspielers Andreas Magaard nun aber vorgezogen worden. Schmidt hat ein Doppelspielrecht erhalten, das für die Hamburger und Dormagen gültig ist.

Auch Rote Karte hält Leipzig nicht auf

Der Neuzugang erzielte mit dem 1:2 in der 3. Minute gleich sein Premierentor und den ersten Treffer der Gastgeber. EM-Silber-Gewinner Franz Semper konterte aber postwendend zum 3:1 für die Sachsen. Nach dem Leipziger 10:5 (12.) bat HSVH-Trainer Torsten Jansen erstmals zur Auszeit.

In der 44. Minute sah der Leipziger Ahmed Khairi nach einem Foul an Mortensen die Rote Karte. In der Folge machte der HSVH aus einem 22:27 (42.) ein 29:28 (50.). Dank der starken Leistungen vor allem von Bombac und Semper hatte der SC DHfK dann aber das bessere Ende für sich.