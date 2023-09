Leipzig (dpa) – - Handball-Bundesligist baut die Anfang des Jahres gestartete Kooperation mit dem EHV Aue weiter aus. Kreisläufer Mika Sajenev erhält ein Zweitspielrecht für den Zweitligisten, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der 20-Jährige soll bereits am Freitag für den Kooperationspartner im Auswärtsspiel in Ludwigshafen auflaufen.

Der U21-Weltmeister ist nach Rechtsaußen Staffan Peter und Torhüter Pascal Bochmann der dritte Nachwuchsspieler, der mit einem Doppelspielrecht für die Profiteams aus Leipzig und Aue ausgestattet wird. In Aue soll der 2,03 Meter große Kreisspieler mehr Spielanteile erhalte als ihm in der Messestadt vergönnt sind.