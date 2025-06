Der Verteidiger sorgt in einer enttäuschenden Saison für einige Lichtblicke bei RB Leipzig. Während der 20-Jährige seinen Vertrag verlängert hat, verlässt der Nachwuchsleiter die Bullen.

El Chadaille Bitshiabu (r) war einer der wenigen Leipziger Lichtblicke in der abgelaufenen Saison.

Leipzig - El Chataille Bitshiabu hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig langfristig verlängert. Der im Sommer 2023 von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselte Verteidiger unterschrieb einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029, wie Leipzig mitteilte. „Gerade in der abgelaufenen Saison hat Chad eine tolle Entwicklung genommen, in allen Bereichen große Fortschritte gemacht“, sagte Marcel Schäfer. Der Geschäftsführer Sport bezeichnete den Innenverteidiger als eines der „größten Abwehrtalente in der Bundesliga“.

28 Pflichtspiele absolvierte der Innenverteidiger und stand dabei 19 Mal in der Startelf. Auch ohne internationale Spiele in der kommenden Saison fühlt sich Bitshiabu in Leipzig wohl, weil er das Vertrauen des Vereins „in schwierigen Phasen“ gespürt habe.

Baum geht aus persönlichen Gründen

Dagegen verlässt Nachwuchsleiter Manuel Baum den Verein nach zwei Jahren. Wie Leipzig mitteilte, erfolgt die überraschende Trennung zum 30. Juni einvernehmlich. Baum habe laut Schäfer „in den letzten zwei Jahren viele Dinge in unserer Akademie auf den Weg“ gebracht: „Seine Entscheidung aus privaten Gründen respektieren wir natürlich.“