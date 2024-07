Leipzig - Die Stadt Leipzig zeigt sich in den vorläufigen Bilanzen zufrieden mit dem Verlauf der Fußball-Europameisterschaft und den vier Spielen im Leipziger Stadion. Mehr als 300.000 Menschen kamen nach Angaben der Stadtverwaltung in die Messestadt. „Wir blicken auf ein großartiges Fußballfest zurück, das unsere Erwartungen übertroffen hat“, sagte Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Leipzig habe sich als weltoffener Gastgeber präsentiert und bewiesen, derartige Großereignisse stemmen zu können.

Viele Menschen trotz Regen

Generell habe die Stadt von der EM profitieren können. Trotz des mehrfach schlechten Wetters seien viele Menschen in die Innenstadt gekommen. Vor allem beim Spiel zwischen den Niederlanden und Frankreich liefen die Geschäfte für die Gastronomen gut. Aufmerksamkeit habe Leipzig auch durch die rund 900 internationalen Experten bekommen, die im International Broadcast Centre (IBC) auf der Leipziger Messe für die Übertragung sämtlicher EM-Spiele in alle Welt gesorgt haben.

Auch der Ordnungsamtsleiter, Tino Michalak, lobte das Event. „Die Vorbereitungszeit und die Spieltage waren sehr arbeitsintensiv, aber wir erlebten eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden und konnten uns auf viele und sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen verlassen.“

LVB und Stadtreinigung zufrieden

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zogen ebenfalls eine positive Bilanz. „Pro Leipzig-Spieltag haben unsere Kolleginnen und Kollegen bis zu 5.000 Kilometer mehr Leistung als üblich erbracht und dabei auch die Herausforderungen beispielsweise der Fanmärsche oder den enormen Andrang beim Public Viewing mit Bravour gemeistert“, sagte ein LVB-Sprecher. Bis zu 60 zusätzliche Mitarbeiter hätten das Linienangebot mit rund 700 Fahrerinnen und Fahrern verdichtet.

Nach Angaben der Leipziger Stadtreinigung leisteten 305 Beschäftigte mehr als 2.400 Überstunden. So sei es auch nach ausgelassenen Fanmärschen zum Stadion in kürzester Zeit in der Stadt wieder sauber gewesen. Demnach wurden in Leipzig während der EM insgesamt 200 Tonnen mehr Abfall gesammelt als im vergleichbaren Zeitraum ohne EM.