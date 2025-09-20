Leipzig - Der Leipziger Giraffennachwuchs hat einen Namen: Die etwa zwei Monate alte Rothschildgiraffe ist auf den Namen „Moya“ getauft, wie der Zoo Leipzig mitteilte. Er bedeute „Herz“ und treffe auch deshalb zu, weil Giraffen das größte Herz der Landsäugetiere haben. Nach einem Aufruf erreichten den Zoo mehr als 1.600 Vorschläge. „Moya“ setzte sich bei der anschließenden Onlineabstimmung den Angaben nach mit 1.000 Stimmen deutlich gegen eine engere Auswahl von sechs Namen durch.

Die kleine Giraffe war im Juli als Tochter der fünf Jahre alten Tamika zur Welt gekommen. Die Tragzeit von Rothschildgiraffen dauert rund 14 Monate. Im Leipziger Zoo leben die Giraffen zusammen mit anderen Tierarten wie Zebras, Gazellen und Antilopen in der Kiwara-Savanne.