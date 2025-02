Hannover - Die Handballer des SC DHfK Leipzig sind mit einer Niederlage in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson unterlag beim Tabellenvierten TSV Hannover-Burgdorf knapp mit 23:24 (9:12). Bester Werfer des SC DHfK, der nun bei 14:22 Punkten steht, war Andri Runarsson mit acht Toren. Winter-Neuzugang Stephan Seitz erzielte bei seinem Pflichtspieldebüt für Leipzig zwei Treffer.

Die lange Pause war beiden Teams in der ersten Halbzeit deutlich anzumerken. Technische Fehler und überhastete Abschlüsse prägten das Bild. Zwar gelang es den Leipzigern zwischenzeitlich, mit einem 4:0-Lauf einen 2:4-Rückstand (9. Minute) in eine 6:4-Führung (16.) umzuwandeln, doch in der Folge scheiterten sie wiederholt an Torhüter Joel Birlehm, der zwischen 2019 und 2022 noch für den SC DHfK aufgelaufen war. Auf der Gegenseite zeigte auch der Ex-Hannoveraner Domenico Ebner im Leipziger Tor eine starke Leistung. Der Italiener konnte aber nicht verhindern, dass seine Mannschaft bis zur Pause mit drei Toren in Rückstand geriet.

Ebners Paraden reichen nicht

In den zweiten Durchgang starteten die Niedersachsen deutlich schwungvoller und setzten sich schnell auf 16:10 (35.) ab. Die Gäste kämpften sich jedoch ins Spiel zurück. Mit ihrer offensiven Deckung störten sie den Spielfluss der Hannoveraner und nutzten nun auch ihre Chancen konsequenter.

Nach einem 4:0-Lauf war Leipzig in der 53. Minute plötzlich wieder dicht dran (20:21). In der Schlussphase avancierte Ebner mit seinen Paraden zum wichtigen Faktor. Lukas Binder gelang in der 57. Minute der 22:22-Ausgleich. 75 Sekunden vor Ende kassierte Leipzigs Simon Ernst seine dritte Zeitstrafe, Renars Uscins verwandelte den fälligen Siebenmeter zum 24:23 für Hannover. Der letzte Angriff der Gäste verpuffte.