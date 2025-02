Ende Januar gewann ein Leipziger fast eine Million Euro in der Eurojackpot-Lotterie. Er hat schon Pläne, was er mit dem Geld machen möchte.

Leipzig - Ein Leipziger plant nach einem großen Gewinn in der Lotterie Eurojackpot seine Traumhochzeit. Er habe schon lange geplant zu heiraten, doch nun stehe dem nichts mehr im Wege, sagte der Mann nach Angaben der sächsischen Lotteriegesellschaft. Der Glückspilz hatte bei der Ziehung am 31. Januar rund 930.000 Euro abgeräumt. Es sei das erste Mal gewesen, dass er überhaupt beim Eurojackpot mitgespielt habe. Seinen Gewinn hat er jetzt persönlich in der Lottozentrale in Leipzig angemeldet.