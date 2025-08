Bremen - Nach einem Streit wegen zu lauter Musik hat ein 60-Jähriger in Bremen mit einer Reizgaspistole auf seine Nachbarn geschossen. Zwei 23 und 50 Jahre alte Anwohner erlitten Augenreizungen und Atembeschwerden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatten die Anwohner in der Nacht zum Dienstag mehrmals den Nachbarn aufgesucht und sich über die lautstarke Musik beschwert. Als sie erneut vor dessen Wohnungstür standen, öffnete der 60-Jährige und feuerte laut Polizei unvermittelt mit einer Reizgaspistole auf die beiden.

Die Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung. Dabei entdeckten sie die Reizgaspistole, die in einem Tiefkühlfach versteckt war, und stellten zwei weitere Schreckschusswaffen sowie eine Armbrust sicher. Die weiteren Ermittlungen gegen den 60-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.