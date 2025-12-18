Zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leverkusen kann RB Leipzig wieder auf zwei Leistungsträger setzen. Dennoch ist der Kader wegen Verletzungen und Abstellungen für den Afrika-Cup ausgedünnt.

Leipzig - RB Leipzigs Cheftrainer Ole Werner kann im Topspiel gegen Bayer Leverkusen wieder auf Ridle Baku und Romulo setzen. „Sie sind Teil des Kaders. Sie sind fit für mehr als zehn Minuten. Wie viele Minuten es am Ende werden, wissen wir nach dem Abschlusstraining“, sagte Werner vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen die Werkself.

Dafür fällt Johan Bakayoko mit Muskelproblemen wieder aus. „Es ist das gleiche Problem, was ihm jetzt wieder zu schaffen macht. Da macht es wenig Sinn vor dem Jahreswechsel. Die Probleme sind aber nicht größer oder schlimmer geworden“, erklärte der Coach, der zudem den zuletzt überragenden Yan Diomande ersetzen muss. Der Flügelspieler ist wie auch Amadou Haidara für den Afrika-Cup in Marokko abgestellt.

Abwehrchef Orban „unverwüstlich“

Auch Benjamin Henrichs, der erstmals nach seinem Achillessehnenriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, fällt gegen Leverkusen noch aus. Fehlen werden auch Antonio Nusa (Syndesmoseband-Problem), Assan Ouédraogo (Sehnenproblem im Knie), Viggo Gebel (Kreuzbandriss), Ezechiel Banzuzi (Muskelproblem im Oberschenkel) sowie Kevin Kampl (private Gründe). Der zuletzt nur individuell trainierende Willi Orban ist laut Werner „unverwüstlich“ und einsatzfähig.

„Ich erwarte ein absolutes Topspiel, trotz der Personalsituation auf beiden Seiten. Weil es zwei Mannschaften sind, die immer nach vorne spielen“, sagte der RB-Trainer, der die „weiße Heimweste verteidigen“ möchte.

Leipzig hat bislang sechs Heimsiege nacheinander gefeiert und dabei nur drei Gegentore kassiert. Das ist Bundesliga-Bestwert. Mit dem siebten Liga-Heimsieg in Serie würden die Leipziger den Vereinsrekord aus der Saison 2016/2017 einstellen. Im Januar dieses Jahres gab es allerdings daheim nur ein 2:2 gegen Bayer. Im Januar 2024 gewann Leverkusen in der Red-Bull-Arena sogar 3:2.