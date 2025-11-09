RB Leipzigs Fußballerinnen können ihre kleine Siegesserie nicht fortsetzen. In Bremen gibt es einen bitteren Rückschlag.

Bremen - Nach zwei Siegen hintereinander haben die Fußballerinnen von RB Leipzig wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei Werder Bremen unterlag das Team von Jonas Stephan 1:2 (0:1). Michelle Ulbrich (39. Minute) hatte die Gastgeberinnen in Führung gebracht, ehe Marlene Müller (71.) den Ausgleich schaffte. Emöke Papai (81.) erzielte für Werder den Siegtreffer. Bremen kletterte mit dem dritten Sieg hintereinander auf Rang vier, RB fiel auf Platz neun der Tabelle zurück.

Bremen hatte die erste Halbzeit gut im Griff und ging verdient in Führung. Nach dem Wechsel investierten die Sächsinnen mehr und kamen zum verdienten Ausgleich. In der Schlussphase hatte die überragende Leipzigerin Lisa Baum (78.) per Freistoß die Chance zum Sieg, doch der Ball berührte nur den Außenpfosten.

Werder machte es besser: Nach einem langen Ball lief Papai (81.) auf und davon und lupfte den Ball aus 16 Metern über die heraus eilende RB-Torhüterin Elvira Herzog ins Netz.