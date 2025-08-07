Die Leipziger Bundesliga-Handballer legen für die kommende Saison personell nach. Eine Neuverpflichtung kommt vom Meister aus Ägypten.

Leipzig - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat sich für die kommende Saison die Dienste des ägyptischen Nationalspielers Ahmed Khairy gesichert. Der 30 Jahre alte Rückraumspieler wechselt vom ägyptischen Meister Al Ahly zu den Sachsen.

„Ich freue mich, dass es mit Ahmed geklappt hat. Wir hatten schon früher über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen, und nun ist es Realität geworden. Er ist ein Spieler mit internationaler Erfahrung und genau der Typ, der unserer Mannschaft guttun wird“, sagte Leipzigs Trainer Raúl Alonso über den Neuzugang.