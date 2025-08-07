Die private Spende des AfD-Politikers Hans-Christoph Berndt für ein Stadtfest hat in Golßen einen Protest ausgelöst. Nun soll geregelt werden, wie mit Spenden von Rechtsextremen umzugehen ist.

Golßen - Wegen einer Spende von Brandenburgs AfD-Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt für das Stadtfest in Golßen sind rund 100 Menschen in der Lausitzer Kleinstadt auf die Straße gegangen. Berndt, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, sei durch das Sponsoring in einem Flyer zum Stadtfest als Spender aufgeführt worden, sagte eine Sprecherin der „Initiative Golßen für alle“. Mit dem Protest wolle man ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Einflussnahme führender AfD-Politiker setzen.

AfD-Politiker Berndt, der in der Kleinstadt in der Lausitz lebt, hatte die Spende für das Fest am 8. und 9. August verteidigt. „Ich habe als Bürger der Stadt für das Stadtfest gespendet. Rein privat“, sagte er der dpa. Die Stadt leide unter Finanznot. „Ich finde die Kritik an meiner Spende erschreckend.“ Er wies den Vorwurf zurück, das Fest instrumentalisieren zu wollen.

„Das ist Unsinn. Ich hätte nie ein Wort über die Spende verloren.“ Berndt sieht in der Kritik eine Ausgrenzung von sich und seinen Wählern: „Meine Kritiker schreiben, es gehe um ein Fest für alle Menschen, aber mich wollen sie nicht dabeihaben.“

Am Donnerstagabend tagt zudem die Stadtverordnetenversammlung (SVV) der Stadt. Es soll darum gehen, wie in Zukunft mit Spenden etwa aus rechtsextremen Kreisen umzugehen sei. Dafür soll in Zukunft auch ermöglicht werden, solche Spenden zurückzuweisen.