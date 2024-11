Cottbus - Sebastian Lemke wird Fußball-Drittligist Energie Cottbus auch in der kommenden Zeit als Präsident führen. Der 41 Jahre alte Unternehmer, dessen erste Amtszeit am 19. Dezember ausgelaufen wäre, wurde vom Verwaltungsrat für die kommenden vier Jahre einstimmig für eine weitere Amtsperiode berufen, wie der Verein mitteilte. Lemke hatte das Amt im Dezember 2020 in einer für Cottbus wirtschaftlich schweren Zeit übernommen und konnte in diesem Jahr den Aufstieg in die dritte Liga feiern. Auch Gunnar Winkler und Ralf Lempke verbleiben im Präsidium.

Lemke hatte am Rande des Drittliga-Heimspiels gegen den TSV 1860 München am 27. Oktober dem Verwaltungsrat seine Bereitschaft erklärt, den Verein gemeinsam mit seinen beiden Kollegen weiterzuführen. Der Verwaltungsrat nahm diese Bereitschaft dankbar an.

„Wir haben hier gemeinsam in den zurückliegenden Jahren sehr viel aufgebaut, sind sportlich erfolgreich unterwegs und wirtschaftlich solide aufgestellt. Daran haben nicht zuletzt Sebastian, Gunnar und Ralf einen großen Anteil“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Andreas Kretzschmar, „für den Verwaltungsrat stand es daher außer Frage, dass wir dem Präsidenten sowie dem gesamten Präsidium weiterhin unser vollstes Vertrauen aussprechen und mit ihnen zusammen die Geschicke unseres FC Energie auch in den kommenden Jahren lenken möchten. Die satzungskonformen Formalitäten sind somit geregelt, das schafft Planungssicherheit für uns und unsere Mitglieder.“