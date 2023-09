Halle - Leon Damer verlässt den Fußball-Drittligisten Hallescher FC und schließt sich dem Regionalligisten Chemnitzer FC an. Das gab der HFC am Freitag, dem letzten Tag der Sommer-Transferperiode, bekannt. Nach Gesprächen und gemeinsamer Abwägung der sportlichen Perspektiven hätten sich beide Parteien entschieden, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Der Angreifer war vor einem Jahr vom TSV Havelse nach Halle gewechselt. Insgesamt lief er 21 Mal für den HFC in der 3. Liga auf, blieb aber ohne Torerfolg. Im Sachsen-Anhalt-Pokal gelangen ihm in zwei Partien zwei Treffer.