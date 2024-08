In den Sommerferien locken stets spezielle Kinder- und Jugendbücher in Sachsens Bibliotheken. Sie können nach Anmeldung kostenlos ausliehen werden - und die Leser für den besten Titel stimmen.

Regale mit Büchern in der Zentralbibliothek Dresden

Dresden/Pirna - Der Coming-of-Age-Roman „Hinter den Sternen ganz nah“ der Regensburger Schriftstellerin Petra Barloli y Eckert hat die Jugend beim diesjährigen Buchsommer Sachsen überzeugt und gewinnt den Leserpreis 2024. Das Jugendbuch erhielt knapp ein Drittel der Stimmen beim Online-Voting, für das insgesamt fünf Titel nominiert wurden. Es ist nach Angaben der Organisatoren der jährlichen Leseaktion als kompletter Chat-Verlauf angelegt und erzählt feinfühlig von einer 15-Jährigen, die den Unfalltod ihrer Schwester verarbeiten muss. Der Buchsommer-Lesepreis wird am 23. Oktober in der Stadtbibliothek Grimma verliehen und einhaltet eine Lesereise durch Sachsen.

Leseförderung in der Sommerpause

In den Sommerferien hielten in diesem Jahr 116 öffentliche Bibliotheken landesweit wieder spezielle Bücher für 11- bis 16-Jährige bereit - von Fantasy über Liebesgeschichte und spannende Romane bis zu Sachbüchern. Unter dem Motto „Heiße Tage – Coole Bücher“ konnten sich Kinder und Jugendliche kostenfrei anmelden und die Bücher ausleihen. Der Buchsommer wird vom Bibliotheksverband Sachsen koordiniert und mit rund 130 000 Euro vom Freistaat gefördert. Er soll Freude am und Begeisterung für das Lesen wecken und dazu motivieren.