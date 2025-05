Zwei Waldbrände, ein Flüchtiger, 10.000 Euro Schaden im Kreis Oberhavel - die Kripo will nun klären, was dahintersteckt.

Waldbrände in Oberhavel entfacht - Polizei ermittelt

Die Feuerwehren in Brandenburg haben wegen Waldbränden jede Menge Einsätze. (Archivbild)

Stechlin - Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Waldbränden im Kreis Oberhavel. In einem Fall flüchtete ein 20-Jähriger, der später aber gefasst wurde.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag nach der Alarmierung über ein Frühwarnsystem zu einem Waldbrand in der Nähe der Landesstraße 15 bei Stechlin im Kreis Oberhavel aus. Es brannte auf rund 800 Quadratmetern, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte ein bereits erloschenes Lagerfeuer ausmachen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Forstamt schätzte den Schaden auf rund 10.000 Euro, wie es in der Polizeimitteilung hieß.

Bei einem Waldbrand am Mittwoch in Schönermark sahen Zeugen, wie ein Mann flüchtete. Das Feuer breitete sich auf 400 Quadratmeter aus. Polizeibeamte nahmen einen Verdächtigen im Alter von 20 Jahre vorläufig fest.

Menschliches Handeln verursacht laut Umweltministerium mehr als 90 Prozent aller Waldbrände. Die Waldbrandgefahr liegt nach errechneten Daten in 13 von 14 brandenburgischen Landkreisen derzeit bei Stufe 3, was eine mittlere Gefahr bedeutet.