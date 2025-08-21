Exequiel Palacios soll kurz vor dem Bundesliga-Start noch einmal ins Visier von anderen Clubs geraten sein. Bayer Leverkusen will den 26-Jährigen aber nicht abgeben.

Düsseldorf - Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes hat Gerüchte um einen möglichen Abgang von Exequiel Palacios dementiert. „Ich habe es auch gelesen, aber sonst nichts. Es gibt da keinen Austausch, weder mit dem Berater noch dem Spieler. Wir wollen Pala behalten und das ist unsere klare Position“, sagte der 43-Jährige am Rande des „Rheinischen Fußballgipfels“ der „Rheinischen Post“ am Mittwochabend in Düsseldorf. Der argentinische Mittelfeldspieler hat bei der Werkself noch einen Vertrag bis 2028.

In Spielmacher Florian Wirtz, Torwart Lukas Hradecky, Granit Xhaka, Matej Kovar, Odilon Kossounou, Jonathan Tah und Jeremie Frimpong hat Bayer Leverkusen in diesem Sommer bereits zahlreiche Leistungsträger verloren. Offensivspieler Victor Boniface soll vor einem Wechsel nach Mailand stehen. „Es wird noch ein bisschen was passieren“, sagte Rolfes mit Blick auf den Kader.