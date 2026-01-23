Drei Pflichtspiele, drei Niederlagen, erst ein eigener Treffer - noch läuft es für Bayer Leverkusen im neuen Jahr nicht rund. Gegen Bremen kann Exequiel Palacios nach langer Pause wieder mitspielen.

Leverkusen - Vier Tage nach der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Olympiakos Piräus empfängt Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Samstag in der BayArena den SV Werder Bremen (15.30 Uhr, Sky). Die Gastgeber wollen den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen nicht verlieren. Dafür wäre ein Sieg wichtig.

Der argentinische Mittelfeldspieler Exequiel Palacios ist nach mehr als viermonatiger Verletzungspause (Adduktoren) wieder einsatzfähig. „Er trainiert seit drei Wochen mit, er ist wie ein Löwe im Käfig, er ist bereit zu spielen“, sagte der Trainer Kasper Hjulmand auf der Pressekonferenz am Freitag.

„Der erste Schritt ist, sich Chancen herauszuspielen“

Leverkusen hat 2026 alle drei bisherigen Pflichtspiele verloren. In der Bundesliga 1:4 beim VfB Stuttgart und 0:1 bei der TSG Hoffenheim – in der Champions League 0:2 in Piräus. Die Mannschaft hat in diesem Kalenderjahr erst ein Tor geschossen - ein Elfmeter. „Der erste Schritt ist, sich Chancen herauszuspielen“, sagt Hjulmand, „das wollen wir gegen Bremen machen“. Das Nachholspiel beim Hamburger SV ist für den 4. März terminiert.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nach dem Bremen-Spiel nicht. Am Mittwoch geht es für Leverkusen in der Champions League mit dem achten und letzten Vorrundenspiel zu Hause gegen den FC Villarreal (21 Uhr, DAZN) um die Qualifikation für die Play-offs im Februar.