Berlin - Der ehemalige Radprofi Maximilian Levy kehrt drei Jahre nach seinem Abschied auf die Bahn zurück. Der viermalige Weltmeister wird beim Sixdays Weekend am 30. und 31. Januar sein Comeback auf der Sprintstrecke feiern, wie die Veranstalter mitteilten. „Wer mich kennt weiß, dass ich viel zu ehrgeizig bin, um nur einfach mitzufahren. Wenn ich dabei bin, dann richtig, dann will ich vorne mitfahren“, sagte der 38-Jährige, der bereits neunmal das Berliner Sechstagerennen gewonnen hat.

Drei Jahre nach seinem letzten Auftritt bei den Sixdays in Berlin reizt den siebenmaligen Europameister die Rückkehr ins Velodrom. „Ich habe in den vergangenen Jahren unter anderem für den Ironman trainiert und Wettkämpfe bestritten, habe also als aktiver Sportler nie ganz aufgehört. Das macht es mir jetzt leichter, noch einmal das Training für die Sprintrennen auf der Bahn beim Sixdays Weekend aufzunehmen“, sagte Levy, der auch Trainer der Junioren beim Bund Deutscher Radfahrer ist: „Ich bin fit, stecke bereits mitten im Training und kann versichern, dass mit mir zu rechnen sein wird.“