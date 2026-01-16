Dresden - Dirk Lichtenberger wird zum 1. Februar neuer Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA). Er folgt auf Sonja Penzel, die das Amt der Inspekteurin der Polizei übernimmt, teilte das Innenministerium in Dresden mit. Polizeipräsident Lichtenberger leitete seit 2022 die Polizeidirektion Zwickau. Zuvor war er Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei. Weitere berufliche Stationen führten ihn als Referent in das Innenministerium sowie als Dezernatsleiter in das LKA. Seine polizeiliche Laufbahn hatte er 1990 begonnen.